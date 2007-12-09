Священника обурила реклама з Ісусом і Дівою Марією

Італійський священик Марко Даманті попросив компанію – виробника безалкогольного енергетичного напою зняти з ефіру рекламний ролик, що вийшов на екрани до Різдва, передає агентство Reuters. Сіцілійський пастор визнав ганебним і неприпустимим те, що в рекламі обігрується євангельський сюжет.

У ролику, що спричинив обурення, представлена спотворена сцена поклоніння волхвів. До новонародженого немовляти Ісуса та Діви Марії замість трьох мудреців приходять чотири. Троє підносять йому золото, ладан і смирну, а четвертий приносить баночку Red Bull. Марко Даманті вважає, що таке спотворення образу Святого сімейства ображає почуття релігійних людей.

Священикові також не сподобався слоган "Ред Булл окриляє" з вуст ангелів в іншому ролику компанії. Слід зазначити, що на свій обурений лист Марко Даманті одержав від виробників негайну відповідь з обіцянкою припинити показ різдвяної реклами напою в Італії.

Це не перша ситуація, коли рекламний ролик знімається з ефіру на прохання віруючих: раніше до телевізійного показу були заборонені відеоролики компанії Sony і Мадонни.

Лента.ру