У лобовому зіткненні Форда і Мерседеса постраждали 8 чоловік

У Львівській області внаслідок зіткнення вантажного мікроавтобусу з пасажирським постраждали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 21.00 між селами Підгірне та Підберізці Пустомитівського району. Водій вантажного мікроавтобусу „Форд-Транзит” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом „Мерседес-Бенц 412”, що прямував за маршрутом „Золочів - Львів” та перевозив 20 осіб.

Постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Львівської лікарні швидкої допомоги.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 153 дорожньо-транспортних пригоди, в яких загинули 27 осіб і 188 травмовані.