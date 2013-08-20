Відеоінженер отримав 2 роки за трансляцію порно в ефір

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування справи 17 червня, і її було передано до суду. З 11 липня справа розглядалася у суді Партизанського району Мінськапередає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

13 квітня ц.р. Білоруський музичний телеканал транслював у денному ефірі відео порнографічного змісту. Наступного дня управлінням СК Білорусі по Мінську було порушено кримінальну справу стосовно 28-річного співробітника «Редакції програми телемовлення «БелМузТВ».

Затриманий у Могильові 15 квітня чоловік мотивував свій вчинок пригноблюваним психічним станом, який виник у нього після сварки з дівчиною. Міністерство інформації Білорусі винесло БелМузТВ попередження у зв'язку з інцидентом.