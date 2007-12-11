Вперше в історії науки біологи зазняли довговухого тушканчика (фото)

Біологам вперше вдалося зняти на відео довговухого тушканчика в його природному середовищі існування, повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз Лондонського зоологічного товариства.

Довговухий тушканчик (Euchoreutes naso) схожий на кенгуру розміром з мишу і з величезними вухами (приблизно втричі більше за його голову, що для ссавців майже рекорд). Цей нічний гризун мешкає в пустелях Монголії і Китаю, пересувається стрибками, справді схожими на кенгурячі. Відомо про нього досі було небагато: тушканчиків дуже мало, виявити їх важко, умови для дослідження в місцях їх природного проживання несприятливі.

Проте, експедиції, що вирушила в пустелю Гобі в рамках програми "Грань" (EDGE) ЛЗО, вдалося виявити тушканчиків і зняти їх на плівку - вперше в історії науки.

Учені встановили, що день тушканчики, зазвичай, проводять у норах під піском, а вночі вибираються на поверхню, повідомляє ВВС News. Основною їх їжею є комахи. Біологи спіймали кілька особнів і вивчили їх зблизу, а також почали проводити приблизну оцінку чисельності тушканчиків. На сьогодні гризун має статус "знаходиться в небезпечному стані" (Endangered), на думку дослідників, основну загрозу становить вплив людини на його природне місце існування.

Подивитися на тушканчиків і інших мешканців пустелі Гобі можна на сайті програми "Грань".