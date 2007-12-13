Фонд Фельдмана визнано переможцем

Міжнародний благодійний «Фонд Олександра Фельдмана» (ФАФ) став переможцем першого Національного конкурсу «Благодійник року» в номінації «Благодійний фонд року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, нагородження відбулося сьогодні, 13 грудня, в рамках щорічного проекту Національної телерадіокомпанії України.

Фонд визнано кращим серед 36 благодійних організацій України. Переможцями конкурсу національного рівня стали 5 благодійників, які внесли найбільший внесок у вирішення соціальних проблем. Також журі конкурсу визначило кращих благодійників у кожній області України.

У повідомленні також наголошується, що дана оцінка діяльності Фонду є результатом 10-річної роботи, за час якої ФАФ направив на благодійні цілі близько 50 млн. грн., надав адресну допомогу більш ніж 37 тис. осіб і майже 4 тис. організацій. На сьогодні Міжнародний Благодійний фонд О.Фельдмана - одна з найбільших в Україні організацій, які працюють у сфері благодійності, меценатства, недержавної культурної і соціальної політики.

Засновник і голова Фонду, народний депутат України (фракція БЮТ) О.ФЕЛЬДМАН у зв`язку з цим зазначив: «Змінити світ на краще – непросте завдання, але не намагатися це робити – помилка, яку не можна вибачити».

Конкурс «Благодійник року» відбувся в Україні вперше, його метою є публічне визнання представників українського бізнесу за здійснення благодійної діяльності, спрямованої на вирішення актуальних суспільних проблем.