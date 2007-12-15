ХАМАС відсвяткував своє 20-річчя величезним мітингом (10 фото)

Палестинський рух ХАМАС відсвяткував у суботу своє 20-річчя величезним мітингом в секторі Газа.

Як передає РТР, на головній площі міста Гази, прикрашеної портретами вождів ХАМАС і транспарантами з войовничими гаслами, зібралися приблизно 300 тисяч осіб під зеленими прапорами ісламу і смугастими прапорами Палестини, на багатьох з яких з`явився новий елемент - перші слова Корану "Немає Бога, окрім аллаха, і Мухаммед - пророк його".

З трибуни звучали запевнення в незмінності ідеологічних установок і політичного курсу ісламізму. Чи не найколоритнішими учасниками урочистостей стали 20 жінок-бойовиків у камуфляж ній формі з чорними масками на обличчі. Підвищену увагу журналістів привернули кілька десятків автоматників, які гарцювали верхи.

Головний оратор мітингу, керівник ісламістського уряду Ісмаїл ХАНІЯ запевнив присутніх у тому, що ХАМАС, всупереч зовнішньому і внутрішньому тиску, не відмовиться ні від довгострокових ідеологічних установок, що виключають компроміс з Ізраїлем, ані від підходів до вирішення поточних проблем, що ускладнюють подолання розколу в палестинському суспільстві.

"Запевняю вас, що ми не відмовимося від наших прав - права на повернення палестинських біженців, права на Єрусалим, права на свободу ув`язнених, що перебувають в ізраїльських в`язницях. У нас ще одне священне право - це право на опір окупантам, і, звичайно, ми їм не поступимося", - сказав прем`єр.

І.ХАНІЯ закликав палестинське суспільство до єдності, назвавши його "секретною зброєю нашої перемоги", вкотре висловив готовність до переговорів з рухом ФАТХ, який контролює Західний берег річки Йордан, але вкотре раз відкинув головну вимогу "фатхістів" - до початку діалогу відновити в секторі Газа ситуацію, що передувала червневому перевороту і перемозі ХАМАС.

У своєму виступі керівник уряду продемонстрував, що ХАМАС вважає себе частиною світового ісламського руху, привітавши братів по зброї з гучними перемогами в Лівані, Іраку і Афганістані. "2006 рік - це рік поразки Ізраїлю в Лівані і рік викрадення на кордоні сектора Газа ізраїльського капрала Гілада ШАЛІТА. 2007 рік - рік поразки Америки в Іраку і Афганістані. Я вітаю перемогу ісламського опору над великим ворогом", - підкреслив І.ХАНІЯ.