У Славському альпіністи врятували 4 травмованих туристів

Поблизу селища Славське Сколівського району Львівщини, на горі Тростян, під час катання на лижах отримали травми четверо туристів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, альпіністи місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС оперативно надали потерпілим медичну допомогу та доставили їх до лікарні.