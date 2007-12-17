У Славському альпіністи врятували 4 травмованих туристів
05:52, 17 грудня 2007Разное
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Травми отримали під час катання на лижах
Поблизу селища Славське Сколівського району Львівщини, на горі Тростян, під час катання на лижах отримали травми четверо туристів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, альпіністи місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС оперативно надали потерпілим медичну допомогу та доставили їх до лікарні.
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