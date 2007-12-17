У Києві зіткнулися 50 автомобілів
08:43, 17 грудня 2007Разное
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Аварія розтягнулася на півкілометра
У Києві на проспекті Перемоги, в районі станції метро "Нивки", сталася велика автомобільна аварія. Там зіткнулися близько 50 автомобілів.
Як передає ЛІГАБізнесІнформ, аварія розтягнулася приблизно на півкілометра в обох напрямах проспекту. Деякі машини перекинулися на бік, декілька опинилися догори колесами.
Причина – сніг і мороз, які привели до ожеледиці.
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