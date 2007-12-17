У Києві зіткнулися 50 автомобілів

У Києві на проспекті Перемоги, в районі станції метро "Нивки", сталася велика автомобільна аварія. Там зіткнулися близько 50 автомобілів.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, аварія розтягнулася приблизно на півкілометра в обох напрямах проспекту. Деякі машини перекинулися на бік, декілька опинилися догори колесами.

Причина – сніг і мороз, які привели до ожеледиці.