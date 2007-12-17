Невідому картину Сурікова рівненський колекціонер виставить на інтернет-аукціон

Рівненський колекціонер, який випадково придбав в одному з комісійних магазинів Львова картину невідомого художника за сто гривень, невдовзі може розбагатіти, продавши її за кілька сотень тисяч доларів США.

Ця картина, як виявилося пізніше, належить пензлю відомого російського художника Василя Сурікова, автора знаменитих полотен «Утро стрелецкой казни", "Бояриня Морозова", "Переход Суворова через Альпы" та ін.

Як передає кореспондент УНІАН, картину під умовною назвою «Прочанка» продемонстрували журналістам знайомі її рівненського власника, який з відомих причин побажав залишитися невідомим. Ця картина зацікавила колекціонера тим, що, судячи з дати, поміченої в кутку, була написана у 1892 році. Пізніше, уже дома, він стер багаторічний бруд і побачив підпис «В.Суріков».

Новий власник картини звернувся до одного з найкращих реставраторів країни, і після його старань вона набула теперішнього свіжого вигляду. Сумніви щодо авторства розвіяли експерти зі львівського Музею імені Олекси Новаківського, які встановили, що полотно справді належить пензлю Василя Сурікова.

Нині колекціонери з багатьох країн світу шукають контакти з власником картини, бажаючи придбати цей витвір мистецтва. Полотно нині надійно зберігається в одному з рівненських банків.

Як стало відомо з неофіційних джерел, один з інтернет-аукціонів веде переговори з рівненським власником про продаж картини, запропонувавши йому 100 тисяч доларів США. Однак її власник, усвідомлюючи, що вона коштує значно дорожче, поки не погоджується. Подальшу долю полотна може визначити інтернет-аукціон, який заплановано на 21 грудня.