Захисник прав автомобілістів помер після нападу

У Санкт-Петербурзі помер голова петербурзького і ленінградського обласного відділення Всеросійського товариства автомобілістів (ВТА) Дмитро Троян, побитий невідомими 14 грудня, повідомляє "Фонтанка.Ру".

Троян помер у лікарні, куди його доставили з відкритою черепномозковою травмою у вкрай тяжкому стані. Раніше повідомлялося, що напад на активіста стався вдень біля дверей офісу ВТА.

Районним слідчим відділом порушена кримінальна справа

Офіційних версій нападу правоохоронні органи не висували, проте колеги Трояна вважають, що воно могло бути пов`язане з боротьбою голови ВТА проти знесення гаражів і вимогою виплати компенсації. За іншими припущеннями, його проект будівництва так званих легких гаражів поставив під загрозу інтереси ряду будівельних компаній.