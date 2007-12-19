Рейтинг машин-2008 (версія US News & World Report)

Опубліковано рейтинг кращих автомобілів 2008 модельного року за версією популярного в США журналу "U.S. News & World Report".

Усі автомобілі поділені на 11 класів, в кожному з яких з усього багатоманіття сучасних машин вибраний один.

В останні кілька років простежується тенденція до підвищення конкурентоспроможності східних марок. Дедалі частіше перші місця в рейтингах займають японські, корейські та китайські марки автомобілів. Цього року п`ять з одинадцяти місць одержала неамериканська Honda, а американські моделі здобули перемогу лише в двох номінаціях. Незвичайною також є перемога одразу трьох моделей в номінації "кращий спорткар".

Експерти "U.S. News & World Report" брали до уваги не тільки власні оцінки при класифікації того чи іншого автомобіля, а й думки інших фахівців автомобільного ринку.

При оцінці кожного автомобіля враховуються технічні характеристики, безпека, надійність, відповідність своєму класові і співвідношення ціна-якість.

Новинкою рейтингу 2008 року став клас гібридних автомобілів, що активно розвивався.

Нові моделі від концернів GM і Ford - Saturn Aura і VUE, Chevy Tahoe, Ford Escape / Mercury Mariner - вперше представлені в 2007 році, не зайняли високих позицій. На думку експертів, ці автомобілі не мають достатньо високих показників економічності і водночас добрих технічних характеристик.

Переможцями стали:

Міський автомобіль: Honda Fit;

Середньорозмірний автомобіль: Honda Accord;

Люксовий компакт: Volkswagen GTI;

Люксовий середньорозмірний: BMW 3-Series;

Люксовий: BMW 5-Series;

Паркетник: Honda CR-V;

Кросовер: Honda Pilot;

Позашляховик: Chevrolet Tahoe;

Люксовий кросовер: Lexus RX 350;

Пікап: Chevrolet Silverado 1500;

Спортивний: Mazda MX-5, Honda S2000, Mazda Speed3 (tied)