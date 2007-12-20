Російський мільярдер оголосив бойкот Франції

Колишній співвласник «Норникеля» Михайло Прохоров має намір вимагати від французького уряду вибачень за скандал в Куршевелі. Нагадаємо, що олігарх разом з приятелями і чарівними дівчатами був затриманий на гірськолижному курорті в січні цього року. Власті Франції навіть повідомили, що облава на росіян пройшла в рамках боротьби з міжнародною елітною проституцією. Проте всі затримані незабаром були випущені на свободу без пред`явлення звинувачень.

На думку Михайла Прохорова, кожен має право на помилку. Але за неправильні ходи належить вибачатися, а ось якраз цього-то він і не дочекався, не зважаючи на те, що пройшов вже майже рік. Після закінчення терміну в один рік він має намір зажадати закриття справи, в якій слідчі, на його думку, не просунулися ні на міліметр. А вже якщо вони відмовляться, подаватиме апеляцію. А щоб французьким властям стало остаточно ясно, що Прохоров не жартує, той обіцяє, що ні він, ні його друзі не з`являться у Франції до тих пір, поки не будуть принесені вибачення. Реакції з французького боку поки не послідувало. Проте, судячи з усього, «страшна погроза» Михайла Прохорова ніяк не відіб`ється на туріндустрії Франції: місця в тому ж Куршевелі розкуплені на кілька місяців наперед. Причому переважно росіянами...

Комсомольская правда