Поблизу Полтави автомобіль збив двох пішоходів і впав з мосту на колії

Поблизу Полтави на автомобільному мосту через залізничні колії водій легкового автомобіля через перевищення швидкості не впорався з керуванням, скоїв наїзд на двох пішоходів та через руйнування огорожі впав з мосту на колії.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб - водій, пасажир та 2 пішохода.

На 40 хв. було затримано рух пасажирського потягу "Полтава-Київ".

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Полтавській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 136 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 176 - травмовано.