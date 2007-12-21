Поїзд роздавив «Газель»: загинули троє людей

У Донецькій області вчора в 10.23 на перегоні Кривої Торець-Фенольна (Краснолиманська дирекція залізничних перевезень) на обладнаному сигналізацією переїзді на 17 км сталося зіткнення «Газелі» з вантажним поїздом №4373.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, при справно працюючих світлофорах і сигналізації водій «Газелі» виїхав на переїзд перед поїздом, порушивши правила дорожнього руху. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей: водій і пасажири «Газелі». Застосувавши екстрене гальмування, машиніст все ж таки не міг уникнути зіткнення.

За даними ДЗ, поїзд було затримано на 3 год. 50 хв., о 14.30 було відновлено рух на перегоні.

За даними ДЗ, з початку року на переїздах Донецької залізниці сталося 17 зіткнень поїздів з автотранспортом, це на два ДТП більше, ніж за аналогічний період 2006 року. В результаті ДТП в цьому році 9 чоловік загинули, 7 - травмовані. Всі ДТП на переїздах сталися в результаті порушення правил дорожнього руху водіями автотранспорту, вини залізничників немає. У зв`язку з цим Донецька залізниця вкотре закликає водіїв автотранспорту дотримуватися правил дорожнього руху і не ризикувати своїм життям і життям пасажирів.