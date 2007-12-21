Три старовинні гармати нібито знайшлися в Одесі

Три старовинні гармати, що зникли з Одеського міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, було вивезено на реконструкцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії Одеської міської ради повідомив начальник міськуправління внутрішніх справ Олександр МИХАЙЛЮКОВ.

За його словами, «гармати вивезено з парку співробітниками морського порту на реконструкцію».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня екс-директор парку Леонід ЛІПТУГА заявив, що з парку раптово зникли три старовинні гармати, що стояли під час російсько-турецької війни на берегових батареях Одеси.

На його думку, гармати, ймовірно, були нишком вивезено з парку в ніч із середи на четвер. «Принаймні, сьогодні їх на колишньому місці в парку не знайдено, на реставрацію гармати не забирали і експертам про їх зникнення нічого не відомо», – сказав Л.ЛІПТУГА.

За словами Л.ЛІПТУГИ, гармати мають величезну історичну цінність, орієнтовна вартість кожної гармати – 20 тис. доларів.