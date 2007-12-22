У Запорізькій області дитина впала в 20-метровий сухий колодязь і залишилася живою.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, НП сталася напередодні в селі Велика Знам’янка Кам’янко-Дніпровского району області.

"Повідомлення про те, що 12-річний хлопчик упав у колодязь, надійшло від сусідів сім`ї дитини об 11.04. На місце події в терміновому порядку виїхала оперативна мобільна група СГПЧ -34, яка після прибуття на місце встановила, що хлопчик впав у колодязь без води й живий", - повідомили в МНС.

Один із рятувальників обв`язавшись мотузкою спустився вниз і підняв хлопчика на поверхню.

В результаті падіння дитина отримала струс мозку, різану рану лоба та забої грудної клітки.

"З таким діагнозом хлопчика госпіталізували до центральної районної лікарні, де він зараз і знаходиться, перебуваючи в шоковому стані й не маючи можливості повідомити про обставини того, що сталося. Медики характеризують його стан, як стабільний. Обставини й причини інциденту встановлює опергрупа райвідділу міліції", - повідомили в МНС.