На шахті ім.Засядька знову сталася трагедія

Сьогодні о 1.10 у Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1235 м через порушення заходів безпеки під час монтажу монорельсової дороги було смертельно травмовано електрослюсаря.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.