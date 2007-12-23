На шахті ім.Засядька знову сталася трагедія
10:27, 23 грудня 2007Разное
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Загинув електрослюсар
Сьогодні о 1.10 у Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1235 м через порушення заходів безпеки під час монтажу монорельсової дороги було смертельно травмовано електрослюсаря.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.
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