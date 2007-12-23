На Донеччині ВМW в`їхав в автобусну зупинку: є жертви

У суботу о 19.45 у Вугледарі Донецької області водій легкового автомобіля ВМW не впорався з керуванням та в`їхав в автобусну зупинку, де перебували люди.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП одна особа загинула та 7 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецької області.

Всього за добу на території України зареєстровано 167 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 32 особи та 207 - травмовано.