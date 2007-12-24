Чи об’єднаються Тимошенко з Януковичем задля остаточного протистояння?

Думка з форуму Сумнівна з точки зору легітимності її обрання Верховна Рада шостого скликання ще більш сумнівна з точки зору її якісного пропорційно-партійного наповнення. Неврахування думки понад половини виборців призвели до того, що представницька гілка влади країни уособлена десятком осіб, котрі й прагнуть вирішувати її долю, залишаючи решті скромну роль статистів. Нестійка перевага у нестійкі три голоси робить взагалі постійно «здоровими» й «невиїздними» депутатів від коаліційної більшості.

Зрозумівши, наскільки голос кожного з них важливий для прийняття доленосних і не зовсім рішень, депутати від більшості намагатимуться диктувати свої вимоги для задоволення власних інтересів та торгуватимуться за свою частку в загальнодержавному пирозі. Якщо в БЮТ такі зазіхання ще якось стримуються тим, що за місця в списку не дуже багато чого обіцялося, а тим більше ніхто й те невелике в найближчому майбутньому не збирався виконувати, бо попереду жевріє президентська кампанія, – то в нунсівських соратників з коаліції всі тріщить по швах, усі тягнуть в різні боки, починаючи від Єханурова і закінчуючи Тарасюком та Плющем, які добре розуміють, куди вітер дує. Саме ця нунсівська частина коаліції є найбільш нестійкою...

Затримуватися на прем’єрській посаді Юлії Тимошенко дуже небезпечно – через вельми нестійку й слабку – навіть порівняно з минулою – кабмінівською командою. Уряд Тимошенко саме так і створювався – 50/50 – для того, щоб поділити відповідальність і в разі провалу у сферах, за які відповідають міністри-нунсівці, перекласти 100% цієї відповідальності на них. А собі залишити лаври за сплату бодай частини заборгованих заощаджень населення та гучно викрити за традицією крадіжки попередників і зрадників-соціалістів в уряді Януковича...

Бурхливість подій наростатиме – заради утримання уваги до двох основних претендентів на головну посаду в державі та підвищення їхнього рейтингу. Бажання Тимошенко і Януковича випередити одне одного призведе до входження в клінч, з якого вийти буде майже неможливо. Сьогодні чинний Президент пом’якшує цей тиск, але вже завтра його спроби залишитися Президентом дратуватимуть обох його конкурентів, і вони негласно об’єднаються задля витискання третього зайвого... Ось тоді спільне голосування і більш як 300 голосів зроблять свою справу...

Майже однакові стартові можливості двох конкурентів і напруга, яка створиться між ними, визначать подальший розвиток політичних подій. Зрозумівши, що жоден з них не має переваги, можливо, їм доведеться шукати третю, компромісну фігуру, яка на короткий час дасть можливість перепочити в цьому шаленому протистоянні. Це може бути хтось із відомих або й маловідомих широкій громадськості політиків – але головне, щоб він не встиг закріпитися на своїх позиціях, поки основні претенденти перепочиватимуть. Країна трьох просто не витримує...

Староста, з форуму