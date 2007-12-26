Американські аспіранти розробили дерев`яний суперкар

У США аспіранти університету Північної Кароліни (North Carolina State University) розробили і розпочали будувати власний середньомоторний суперкар, який дістав назву Splinter. Кузов, багато вузлів підвіски і навіть центральна частина колісних дисків цього автомобіля повністю виготовлені з дерева, а сама машина буде створена, як очікується, тільки в одному екземплярі. Створюючи Splinter, студенти сподіваються вивчити можливість застосування дерева в автомобілебудуванні майбутнього.

Задньопривідний Splinter одержить 4,6-літровий восьмициліндровий бензиновий двигун компанії Cadillac, потужність якого завдяки двом механічним нагнівачам збільшиться до 600 кінських сил. Мотор агрегатуватиметься з шестиступінчастою механічною коробкою передач від Chevrolet Corvette C5. Динамічні характеристики нового суперкара поки не повідомляються.

Крім того, Splinter одержить потужні шестипоршневі гальмівні механізми з 355-міліметровими перфорованими дисками на передній осі і 305-міліметровими на задній. Також на суперкар спереду встановлять спеціально розроблені для цього автомобіля 19-дюймові колісні диски і 20-дюймові ззаду з покришками Michelin Pilot Sport 2 розмірністю 265/35 і 335/30 відповідно.

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