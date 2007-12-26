У студію до Миколи Вересня прийде екс-керівник бюро Інтерполу

Сьогодні 26 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь народний депутат України (НУ-НС), екс-керівник бюро Інтерполу в Україні, лідер громадської організації «Я – киянин» Кирило Куликов. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 27 грудня о 18.40.