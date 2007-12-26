Проект держбюджету не передбачає пільги чиновникам і депутатам

Проектом державного бюджету на 2008 рік не передбачені пільги для чиновників і народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Вона наголосила, що це вивільнить багато коштів, які можна буде "пустити на пільги" для звичайних громадян.