Проект держбюджету не передбачає пільги чиновникам і депутатам
13:47, 26 грудня 2007Разное
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"Це вивільнить багато коштів"
Проектом державного бюджету на 2008 рік не передбачені пільги для чиновників і народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.
Вона наголосила, що це вивільнить багато коштів, які можна буде "пустити на пільги" для звичайних громадян.
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