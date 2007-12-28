Весь 2007 рік спостерігалася ”підвищена шлюбна активність”

В останній робочий день 2007 року в Україні планують одружитися близько 2,4 тис. пар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, до органів реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦСів) на останній робочий день року (29, 30 або 31 грудня – залежно від області) подана рекордна кількість заяв на укладення шлюбів – 2367.

В останній робочий день 2006 року було зареєстровано лише 35 шлюбів, зазначають в Мін’юсті.

Напередодні 2008 року практично в усіх регіонах України міністерство констатує "шлюбний бум". Лише у Рівненській, Чернівецькій, Волинській і Тернопільській областях кількість пар, що бажають одружитися перед Новим роком, – незначна – 10, 3, 2 та 1 пара відповідно.

У аналогічний день 2006 року в 20 регіонах України з 27 не було зареєстровано жодного шлюбу.

За кількістю бажаючих одружитися напередодні свят лідирує Донецька область – 366 заяв, за нею йдуть Крим – 210 заяв, Дніпропетровщина – 202, Луганщина – 180, Запорізька область – 157 і м.Київ – 154 заяви.

За даними РАЦСів, протягом усього 2007 року спостерігалася підвищена шлюбна активність населення України.

Разом з тим, органи РАЦС повідомляють, що розірвати шлюб в останній робочий день 2007 року в Україні планують 159 пар, що також перевищує показники минулих років.