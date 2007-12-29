Понад 120 пар Дід-Морозів і Снігуроньок отримали сертифікати
05:26, 29 грудня 2007Разное
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...для роботи на території Вінниці
У Вінницькому парку імені Горького під час святкового відкриття міської Новорічної ялинки понад 120 пар були "посвячені" у Діди Морози та Снігуроньки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків із громадськістю Вінницької міської ради, Снігуроньки та Діди Морози отримали сертифікати, які дозволяють їм здійснювати свої функції на території м.Вінниці протягом свят, які триватимуть до 14 січня 2008 року.
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