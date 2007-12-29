Понад 120 пар Дід-Морозів і Снігуроньок отримали сертифікати

У Вінницькому парку імені Горького під час святкового відкриття міської Новорічної ялинки понад 120 пар були "посвячені" у Діди Морози та Снігуроньки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків із громадськістю Вінницької міської ради, Снігуроньки та Діди Морози отримали сертифікати, які дозволяють їм здійснювати свої функції на території м.Вінниці протягом свят, які триватимуть до 14 січня 2008 року.