На 12 вулицях Києва введуть односторонній рух

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про впровадження одностороннього руху транспорту на 12-ти вулицях міста Києва.

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади. Згідно з прийнятим рішенням, односторонній рух вирішено організувати на вулицях Подільського району: Іллінській, Г.Сковороди, Спаській, Хоривій, Волоській, Почайнинській, Ярославській, Щекавицькій, Введенській, Оболонській, Юрківській та Оленівській.

Замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних робіт визначено комунальне підприємство „Київдорсервіс".

Терміни реалізації рішення в розпорядженні не вказані.

Як повідомляв УНІАН, односторонній рух на вул. Жилянській та Саксаганського було офіційно відкрито 27 жовтня ц.р. Загальна вартість робіт з реконструкції обох вулиць для запровадження одностороннього руху становить 49,5 млн. грн. Передбачено, що така організація руху на найбільш завантажених вулицях міста дасть можливість ліквідувати затори та значно поліпшити рух транспорту.

Односторонній рух в Києві передбачається також запровадити на вулицях Великій Васильківській та Горького.