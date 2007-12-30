Папа Римський оголосив набір загонів для боротьби з Сатаною

Папа Римський Бенедикт XVI наказав єпископам створити загони екзорсистів, які мають боротися з сатанізмом, який набирає сили, пише The Daily Mail з посиланням на ватиканське новинне онлайн-видання Petrus.

Священиків навчать боротися з тим, що церква називає крайньою формою безбожництва. Кожному єпископові наказано мати в своїй єпархії кілька священиків, які вміють виганяти бісів.

Глава ватиканських екзорсистів, 82-річний отець Габріель Аморт (Gabriele Amorth) заявив, що нарешті знайшовся папа, який вирішив по-справжньому битися з дияволом. Аморт поскаржився, що дуже багато єпископів не відряджають своїх священиків на боротьбу з дияволом. Фахового екзорсиста дедалі складніше знайти.

Аморт також зазначив, що Бенедикт XVI має намір відновити молитву святому Архангелові Михайлу для захисту від сил зла, яка традиційно вимовлялася наприкінці католицьких мес, але була скасована в 1960-ті роки папою Іваном XXVIII.

Лента.ру