Бельгія лідирує за споживанням шампанського

Жителі Бельгії споживають на душу населення більше шампанського, ніж громадяни будь-якої іншої країни, повідомили місцеві ЗМІ.

За їх інформацією, протягом 2006 року Бельгія імпортувала 9,3 мільйона пляшок ігристого вина. За підсумками нинішнього року сумарний об`єм постачань може досягти рекордного показника в 10 мільйонів пляшок, при тому, що населення Бельгії становить лише 10,3 мільйона.

За даними ЗМІ, в усьому світі цього року виробники шампанського продали 400 мільйонів пляшок.

Попередній рекорд був встановлений 1999 року, коли світові продажі шампанського склали 327 мільйонів пляшок.

Як зазначають експерти, зростання споживання шампанського в світі викликане, зокрема, підвищеним попитом на нього в Росії і Китаї.

РІА "Новости"