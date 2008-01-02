ДТП на трасі Львів-Сокаль: двоє людей загинули

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинуло і одна травмована.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, близько 15.00 1 січня на трасі «Львів-Сокаль» біля села Добрячин сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одну людину було травмовано, а ще двоє загинуло.

На прохання Львівської облдержадміністрації бійці відділення гірничорятувальників прибули на місце події й за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих, затиснених в авто.