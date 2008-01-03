Берлін поділено на 4 автомобільні зони

У німецьких містах - Берліні, Кельні і Ганновері - створено „екологічні зони” для проїзду автотранспорту.

Як повідомляє «Німецька хвиля», у запроваджені „екологічні зони” з початком 2008 року проїхати зможуть лише автомобілі зі спеціальними віньєтками.

«Екологічні зони» покликані запобігти забрудненню атмосфери мікрочастками пилу, що містяться в автомобільних вихлопах. Наприклад, Берлін поділили на чотири зони, проїзд у яких дозволено лише за наявності віньєтки на лобовому склі автомобіля. Віньєтка зеленого кольору з цифрою «чотири» дозволяє проїзд у всі зони. А ось при цифрі «два» околицями проїхати можна, але у центр міста проїзд заборонено. Порушників чекає штраф у 40 євро, хоча поки що нікого не штрафують.

Поки у всіх трьох містах запроваджено перехідний період.

Проти нововведення виступає найбільший у Німеччині автомобільний клуб ADAC. Він вважає його неефективним і критикує відсутність єдиних правил для усієї країни. ADAC збирається оскаржити запровадження «екологічних зон» у суді.

Тим часом, жителі Берліна, Кельна і Ганновера підкорилися новим правилам. За попередніми даними, понад дві третини водіїв у Берліні, Кельні і Ганновері придбали віньєтки.

Загалом «екологічні зони» збираються запровадити близько 20 німецьких міст.