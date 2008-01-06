Жириновський привітав Саакашвілі з перемогою

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський надіслав привітальну телеграму Михайлу Саакашвілі. Він привітав колишнього президента Грузії з "блискучою перемогою" на позачергових виборах.

Водночас Жириновський поспівчував грузинській опозиції, яка вибори програла. Він також додав, що тепер в республіці "на довгі роки встановлений авторитарний режим, і головна провина за це покладається на грузинських комуністів, які не змогли виховати покоління грузин, здатних до сприйняття сучасної демократії".

Володимир Жириновський, як відомо, сам балотується в президенти. Наприкінці грудня він одержав посвідчення кандидата в ЦВК РФ, яке дозволить йому брати участь у виборах, призначених на початок березня 2008 року.

Лента.ру