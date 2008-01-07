Ющенко з родиною відвідав Різдвяне богослужіння у Манявському Скиту (фото)

Сьогодні, у свято Різдва Христового, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною та дітьми відвідав урочисте Різдвяне богослужіння у церкві Святих Петра і Павла, що у селі Гута Богородчанського району Івано-Франківської області.

Також сьогодні зранку В.ЮЩЕНКО з родиною був присутній на богослужінні у Манявському Скиті, повідомляє прес-служба Президента України.

Манявський Скит – старовинний монастир XVII ст., розташований у мальовничому гірському урочищі, поблизу села Манява. Засновником та першим ігуменом (настоятелем) монастиря був Йов (Іван) Княгиницький (1550-1621 рр.), родом з м. Тисмениці — один з плеяди видатних представників Церкви, котрі активно займалися богослужбовою і культурно-просвітницькою діяльністю.

Свого часу тут знаходилася велика бібліотека стародруків. За вірогідними джерелами, у Скиті похований гетьман України Іван Виговський (1664 р.).

Монастир оголошено історико-архітектурним заповідником.