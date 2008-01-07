Ferrari представила болід F2008 (4 фото)

Ferrari представила фотографії та технічні дані боліда F2008, на якому команда виступатиме в чемпіонаті "Формули-1" цього року. Це вже 54-й гоночний автомобіль, створений інженерами Скудерії для "Королівських гонок".

F2008 одержав блок управління двигуном SECU (Standard Electronic Control Unit), розроблений компанією McLaren Electronic Systems. Його встановлюватимуть на всі "формульні" машини.

Інші зміни були зроблені відповідно до нового технічного регламенту "Формули-1". Коробка передач боліда Ferrari адаптована для чотирьох гонок поспіль, посилено бічний захист навколо шолома пілота, обмежена кількість композитних матеріалів, застосованих у конструкції автомобіля. Тому загальна вага F2008 збільшилася порівняно з болідом сезону 2007 року.

Нові правила примусили інженерів змінити колісну базу і розподіл мас. Тепер болід адаптований під ефективніше використання шин Bridgestone. Щоб привести F2008 у відповідність до нового технічного регламенту, треба було позбавити водія безлічі допоміжних електронних систем, таких як антипробуксовна система, електронна система контролю старту і система гальмування двигуном.

Аеродинамічні поверхні представленого боліда мають абсолютно іншу конфігурацію, порівняно з його попередником. Проте перед початком першого етапу змагань конфігурацію кузова змінять ще раз.

У процесі гонок Ferrari планує проводити постійне удосконалення і доопрацювання F2008.

Автолента, фото з сайту Ferrari-2008