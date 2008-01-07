В Австрії собаку забрали до клініки з тяжким алкогольним отруєнням

22:33, 07 січня 2008
Разное
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1,6 грама алкоголю на літр крові

В Австрії собака потрапив до ветеринарної клініки з ознаками тяжкого алкогольного отруєння, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство AFP.

Аналіз крові трирічного лабрадора на кличку Дінго показав, що концентрація алкоголю становила 1,6 грама на літр крові. Пес вагою 40 кілограмів страждав від діареї, блювоти і ледь тримався на лапах.

Власник Дінго стверджував, що хвороба собаки викликана тим, що пес стягнув на кухні і з`їв півкіло свіжого дріжджового тіста. У шлунку Дінго під впливом ферментів з дріжджів утворився спирт.

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