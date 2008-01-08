Подружку Джеймса Бонда зіграє українка Ольга Куриленко (фото)

Українська модель та актриса Ольга Куриленко зіграє Каміллу, подружку Джеймса Бонда в новому фільмі про пригоди суперагента. Про це повідомляє Reuters з посиланням на кіностудію Columbia Pictures.

Раніше повідомлялося, що продюсери вибирають майбутню виконавицю Камілли між 22-річною Джеммою Артертон (Gemma Arterton), яка до цього знялася в картині "Школа Святого Трініана" (St. Trinian`s) та 28-річною Ольгою, що знімалася у фільмах “Хітмен”, “Змій”, “Париж, любов моя”. Британська Daily mail уточнює, що Джемма Артертон все ж таки з`явиться в картині - в ролі Філдс, агента MI6.

Хоча нова, вже 22-а за ліком картина про пригоди Бонда ще не одержала офіційної назви, відомо, що в картині роль суперагента зіграє британський кіноактор Деніел Крейг, який уже грав знаменитого супершпигуна в останній серії бондіани "Казино Рояль", а режисером стане Марк Форстер (Marc Forster), який зняв оскароносний "Бал монстрів", і "Чарівну країну" ("Finding Neverland").

У картині також зайняті Джуді Денч, яка виконає роль M (боса Бонда в MI6), і Метью Амальрік (Mathieu Amarilic), який зіграє лиходія.

Зйомки картини почнуться в січні 2008 року.

Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в Бердянську. У 17 років одержала пропозицію від паризького агентства моделей «Медісон». В її активі більше півтора десятка обкладинок журналів: Madam Figaro, Glamour, Iza, Elle. Працювала обличчям фірми «Нівея» в Японії. Постійно проживає в Парижі, одружена з американським бізнесменом.