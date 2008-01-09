Mercedes-Benz встановив історичний рекорд продажів

У 2007 році Daimler AG встановила рекорд з продажу легкових автомобілів, повідомляється в прес-релізі компанії. Відділення Mercedes-Benz Cars, куди входять марки Mercedes-Benz, AMG, Maybach і Smart, вперше в своїй історії реалізувало один мільйон 285 тисяч автомобілів, збільшивши показники минулого року на два відсотки, повідомляє АвтоЛента.

Левову частку світових продажів склали автомобілі Mercedes-Benz (один мільйон 185 тисяч 300 штук). Найуспішнішими регіонами виявилися США, Азія, Західна Європа і Німеччина. Серед ринків, що розвиваються, кращими для німецького автовиробника стали Китай і Росія, а Mercedes-Benz C-Class – автомобілем, який найкраще продається.

У 2007 році Mercedes-Benz запустив відразу чотири новинки серії AMG: S 63 AMG, CLK 63 AMG Black Series, CL 63 AMG і CL 65 AMG. Більше половини цих машин було продано північноамериканським клієнтам.

Продажі бренду Smart впали на десять відсотків з 112 тисяч 100 штук в 2006 році до 100 тисяч 600 штук в 2007-му. Марка Maybach розійшлася тиражем у 400 екземплярів.