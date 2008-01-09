«Dacia» врізалася у «Daewoo Lanos»: одна людина загинула, семеро постраждали

У вівторок о 15.30 поблизу с. Шпильчино Перемишлянського району Львівської області легковий автомобіль "Dacia logan" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Daewoo Lanos".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 особа загинула та 7 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні Львова. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 104 ДТП, у яких загинула 31 особа та 121 - травмована.