На Троєщині втонули два кіоски і півсотні машин (фото)

Це трапилося сталося через трубу, що лопнула від морозу.

Святковий вечір 7 січня зіпсував настрій автомобілістам з Троєщини. На стоянці біля зупинки на вулиці Данькевича під водою опинилися півсотні автомобілів. Потоком також змило два кіоски і сходи наземного пішохідного переходу.

Причиною нещастя стала водопровідна труба, практично метр в діаметрі, яка лопнула, очевидно, через лютий мороз і довгі роки експлуатації. Вода, яка вивергалася з-під землі негайно перетворювалася на лід, «бетонуючи» автомобілі на стоянці.

- На місці аварії пожежники всю ніч відкачували воду, прагнучи врятувати машини. Видовище було не для людей зі слабкими нервами, - розповів «Комсомольській правді в Україні» співробітник прес-служби столичного управління МНС Олександр Хорунжий.

Багато водіїв викликали страхових комісарів, які, пробираючись по льоду, констатували факти пошкодження. Після складання актів два трактори виривали машини з крижаного полону.

На час робіт «Київводоканал» перекрив воду на цій ділянці. Але, на жаль, вода підмила ще і два кіоски, що стояли біля зупинки. Незабаром вони провалилися під землю.

- Поки говорити про відшкодування збитків зарано, - говорить правозахисник Едуард Багіров. - Спеціальна комісія повинна зробити висновки про інцидент і вже потім стане ясно, хто повинен відшкодувати збиток власникам автомобілів. У будь-якому випадку винуватець тут - власник труби, чи то комунальне чи державне підприємство. Але якщо ж аварія сталася через природні катаклізми, в цьому випадку за те, що сталося відповідає міська влада.