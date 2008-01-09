Нещасний випадок на заводі: тепловоз переїхав молоду жінку

На Запорізькому заводі феросплавів (ВАТ "ЗЗФ" м. Запоріжжя) поїзд переїхав молоду жінку.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні Держгірпромнагляду, НП сталася напередодні.

"8 січня близько 12.00 поряд із залізничним постом, розташованим на території ВАТ "Запорізький завод феросплавів", стався нещасний випадок із черговою посту: за інформацією підприємства, співробітниця, намагаючись перейти через залізничне полотно, потрапила під тепловоз. Жінку госпіталізували з діагнозом: "травматична ампутація обох нижніх кінцівок", - повідомили у Держгірпромнагляді.

На даний момент постраждала перебуває в лікарні. Медики кваліфікують її стан як важкий.

Для з`ясування причин і винуватців інциденту створено спецкомісію.