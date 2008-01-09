Телеканал заплатить за жарт над Ватиканом

Телерадіомовна рада Словаччини оштрафувала один з приватних телеканалів країни за жарт на адресу Ватикану, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За інформацією агентства, йдеться про одну з телепрограм на комерційному каналі Joj`s, ведучий якої пожартував щодо рекомендацій Ватикану пам`ятати про християнську любов при керуванні автомобілем. Як сказав ведучий, священики - не найкращі експерти з дорожнього руху, оскільки "довжина шосе у Ватикані лише два кілометри, а остання автокатастрофа була більше півроку тому".

Наглядовий орган розцінив цей жарт як "необ`єктивний і такий, що ображає релігійні почуття людей", і наказав телеканалові заплатити штраф у розмірі двох мільйонів словацьких крон (60 тисяч євро).