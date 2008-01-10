Східняки і западенці у чергах за боргами СРСР (фоторепортаж)

8 січня почалося формування реєстру вкладників Ощадбанку СРСР.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, «терміни перереєстрації не обмежені. Ми не хочемо, щоб обмеження термінів призвело до виникнення черг. Перереєстрація триватиме доти, доки люди не одержать по 1 тис. грн. як компенсацію першої частини (вкладу)», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Міністр повідомив, що 8 січня перереєстрацію в Ощадбанку України пройшли 155 тисяч громадян.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко також закликала всіх громадян, особливо літніх людей, не хвилюватися та не стояти в великих чергах. “Перереєстрація вкладів та видача заощаджень необмежені в часі. Дай Боже вам здоров’я, і кожний гарантовано отримає те, що передбачено бюджетом”, - сказала вона.

За її словами, якщо вклад не перевищує однієї тисячі гривень, то буде нарахована повністю вся сума. “Коли ж вклад є більшим за тисячу гривень, ви отримаєте першу виплату в розмірі однієї тисячі гривень. Справа вашого вибору, як краще розпорядитися цими грошима – або забрати їх готівкою, або зберігати на рахунку в Ощадбанку під 13,5 відсотків річних”, - підкреслила глава уряду.