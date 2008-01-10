Сьогодні ДАІ починає профілактичне відпрацювання автошляхів

На виконання Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами Державтоінспекції проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, наразі створено 300 мобільних груп, які негайно реагуватимуть на всі порушення вимог Правил дорожнього руху його учасниками. При цьому, основні зусилля співробітників ДАІ спрямовуються на виявлення саме грубих порушень існуючих правил, що можуть спричинити тяжкі наслідки.

Відпрацюванням охоплені не лише обласні центри, великі міста та магістральні автошляхи, не залишаться поза увагою і райцентри та автодороги місцевого значення.

Щодобово забезпечено чергування досвідчених експертів-криміналістів, які зможуть оперативно провести необхідні дослідження затриманих за підозрою у підробці документів водіїв та на транспортні засоби, а також номерних вузлів та агрегатів автомобілів.

Під час проведення відпрацювання буде приділятися увага і розкриттю злочинів по лінії карного розшуку, зокрема, виявленню фактів незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотичних речовин. Для здійснення цих заходів на допомогу підрозділам Державтоінспекції надано наряди міліції швидкого реагування "Беркут".

Упродовж минулого року в Україні було зареєстровано понад 60 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 9193 особи та понад 76 тисяч - отримали травми. Ці цифри в середньому на 20% перевищують показники минулого року. Аналіз зростання аварійності у державі засвідчує, що основними причинами дорожньо-транспортних пригод є грубе ігнорування вимог Правил дорожнього руху всіма категоріями його учасників, як водіїв, так і пішоходів.

Основними видами порушень, що призводять до скоєння дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, є керування автотранспортом у нетверезому стані, порушення правил обгону та виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкості, проїзд на забороняючий сигнал світлофора, а також порушення правил проїзду перехресть.