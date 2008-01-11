Міська ковзанка на Софійській площі (фото)

Кошти в сумі 580 тис. грн з бюджету Києва виділила міська влада на проведення спортивно-масових заходів на ковзанці на Софійській площі та організації на ній масового катання на ковзанах жителів міста та гостей столиці.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Як зазначається в документі, на тимчасовій ковзанці, яка працюватиме з 13 січня по 15 березня 2008 року, буде організовано проведення масових катань на ковзанах киян і гостей столиці України та спортивно-розважальних заходів, показових виступів відомих фігуристів та хокеїстів України, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з хокею та фігурного катання.

Розпорядженням також передбачено, що протягом всього періоду роботи ковзанки на Софійській площі також діятимуть ігрові майданчики та буде організовано торгівлю продовольчими товарами дозволеного асортименту та сувенірів, за умови заборони продажу алкогольних напоїв, товарів у скляній тарі.

У свою чергу Головне управління МВС України в Києві має створити умови для вільного заїзду та виїзду транспорту з необхідним обладнанням для монтажу та демонтажу тимчасової ковзанки, сценічним та торговельним обладнанням, підвезення харчових продуктів на Софійську площу.