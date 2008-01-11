Єврокомісія включила до сфері своєї уваги легку та спортивну авіацію

Єврокомісія вирішила включити до політики в сфері авіатранспорту так звану “легку” та спортивну авіацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Єврокомісія, зокрема, схвалила план дій щодо вирішення проблем, які існують в сфері “загальної та ділової авіації” (цей термін включає авіаапарати без мотору та малі літаки, що використовуються в різних видах господарської діяльності – УНІАН).

Планом дій, зокрема, передбачається покращення збору даних щодо експлуатації цього виду авіації, здійснення оцінки законодавства з метою забезпечення пропорційності та інтеграції “легкої” авіації до ініціатив з оптимізації використання існуючих ресурсів.

Загальною та діловою авіацією в Європі найчастіше займаються малі та середні підприємства або неприбуткові асоціації, чиї ресурси є досить обмеженими для того, щоб адаптуватися до сучасних технічних та регламентних вимог. Крім того, “легка” авіація також здійснює викиди СО2 в атмосферу, а тому і для неї мають бути знайдені шляхи зменшення таких викидів, - зазначають у Єврокомісії.

Загалом в секторі загальної та ділової авіації в Європі налічується 50 тис. літаків з мотором та 180-200 тис. ультра-легких літаків чи планерів, які використовуються, переважно, в спортивних цілях, або для розваг. В 2006 році на долю “легкої” авіації припадало 10% усіх польотів, зареєстрованих в ЄС.