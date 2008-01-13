У Великобританії одружилися розлучені в дитинстві близнята

У Великобританії одружилися розлучені в дитинстві двійнята, які й не підозрювали, що вони кровні родичі, повідомляє ВВС News.

Про цей випадок громадськості розповів лорд Елтон, член Палати лордів, який представляв справу під час її розгляду на спеціальних слуханнях Верховного суду країни. Суд анулював шлюб.

Деталі події, як і імена головних героїв історії, зберігаються у таємниці. Відомо тільки, що брат і сестра невдовзі після народження були віддані в різні сім`ї. Названі батьки приховали від дітей правду про їх походження, яку пара дізналася тільки після весілля. За словами лорда Елтона, випадково познайомившись вже дорослими, брат і сестра відчули один до одного "нездоланне тяжіння".

З огляду на цей випадок у Великобританії заговорили про необхідність внести зміни в існуючі закони, щоб віддані на всиновлення діти мали право на отримання повної інформації про своїх біологічних родичів.

Лента.ру