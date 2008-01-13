Renault врізався у дерево: четверо загиблих
11:44, 13 січня 2008Разное
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Ведеться слідство
В м. Охтирка Сумської області водій легкового автомобіля "Renault-Clio" не впорався з керуванням автомобілем, виїхав на узбіччя дороги та допустив зіткнення з деревом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи .
По факту ДТП правоохоронними органами ведеться слідство.
Всього за добу на території країни зареєстровано 102 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 27 осіб та 115 - травмовано.
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