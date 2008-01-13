У центрі Києва зіткнулися Lexus і Daewoo Lanos (фоторепортаж)

Сьогодні в центрі Києва зіткнулися два автомобілі. За свідченнями очевидців, Lexus LX 470 рухався по Великій Васильківській, водій Daewoo Lanos здійснював поворот наліво. Від удару по дотичній Lexus "пішов" у стовп. Ще до прибуття співробітників ДАІ, бажаючи залишитися невпізнанним, власник джипа завбачливо закрив свій номерний знак. Хто з водіїв винен визначить слідство.

Фото Наталії Негрей