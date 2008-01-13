У центрі Києва зіткнулися Lexus і Daewoo Lanos (фоторепортаж)
15:52, 13 січня 2008Разное
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Хто винен, встановить слідство
Сьогодні в центрі Києва зіткнулися два автомобілі. За свідченнями очевидців, Lexus LX 470 рухався по Великій Васильківській, водій Daewoo Lanos здійснював поворот наліво. Від удару по дотичній Lexus "пішов" у стовп. Ще до прибуття співробітників ДАІ, бажаючи залишитися невпізнанним, власник джипа завбачливо закрив свій номерний знак. Хто з водіїв винен визначить слідство.
Фото Наталії Негрей
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