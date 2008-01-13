У Криму замерз чоловік

В Бахчисарайському районі Криму 53-річний місцевий житель загинув через переохолодження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, чоловіка було знайдено в снігу у дворі власного будинку. На місце події були викликані співробітники міліції. «Як визначила судмедекспертиза, чоловік загинув внаслідок переохолодження», - констатує кримський Главк МНС.

Рятувальники припускають, що чоловік, повертаючись додому в стані алкогольного сп`яніння, заснув у дворі і замерзнув.

Крім того, від морозу постраждав ще один кримчанин. За нез’ясованих обставин, 42-річний чоловік дістав обмороження 2 і 3 ступені обох рук і фаланг пальців. "Коли лікарі почали надавати постраждалому першу допомогу, то виявилося, що чоловік дуже п`яний", - повідомляють рятувальники.

Наразі постраждалий перебуває на лікуванні в лікарні Феодосії.