Ніколаєнко вийшла заміж за 72-річного мільярдера (фото)
Молодята думають про дітей
Як вдалося дізнатися газеті "Сегодня", весілля дійсно відбулося в призначений термін - 6 січня в клубі Mar-a-Lago Club в місті Палм-Біч неподалік від Майамі, американський штат Флоріда. Цей клуб належить другу Раффіна - такому ж мільярдерові, "власнику" конкурсу краси "Міс Всесвіт" Дональду Трампу. Останній до того ж ще й був свідком на весіллі, а подружкою нареченої - сестра Олександри. "Саша тепер дійсно заміжня жінка, — розповіла виданню колега Ніколаєнко, українська красуня Інна Цимбалюк. - На церемонію, що відбулася 6-го, літали наші спільні друзі. Я не була присутня на церемонії, але привітала молодят. Більше мені нічого невідомо".
|Олександра Ніколаєнко і Філ Раффін. Фото з сайту ”Сегодня”
За словами співробітниці клубу, на весілля було запрошено більше двохсот гостей. За словами самої Олександри Ніколаєнко, список гостей довелося значно урізувати - дуже вже довгим він виявився, тому приїхали тільки найближчі люди. Обряд пройшов в американо-українських традиціях. Спочатку був розпис, потім - урочиста вечеря. "Оскільки багато гостей вегетаріанці, то в меню, звичайно, було багато морепродуктів і овочів", - розповіли виданню в готелі. За інформацією джерела, організатори торжества замовили багато "російської горілки". Гості дотримували суворий дресс-код: чоловікам треба було з`явитися в смокінгах, леді - у вечірніх сукнях. Наречена була у вінчальній сукні від улюбленого дизайнера - американця Майкла Корса.
Ще до заміжжя в одному з інтерв`ю Олександра розповіла про те, як вони з Філом збираються провести медовий місяць. "Розглядаємо декілька варіантів. Друзі з різних країн запрошують нас до себе, всі хочуть влаштувати нам незабутню подорож. Але ми виберемо місце, де ще не були. Можливо, який-небудь острів. Є також багато країн, де я була, а Філ - ні. Він, наприклад, дуже хоче до Південної Африки або до Ефіопії. Може, полетимо туди. Тим більше там у нас є друзі", - поділилася красуня. Олександра налаштована оптимістично і навіть планує завести дітей разом з дідусем Раффіном, у якого вже є троє дорослих дітей.