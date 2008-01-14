Ніколаєнко вийшла заміж за 72-річного мільярдера (фото)

Як вдалося дізнатися газеті "Сегодня", весілля дійсно відбулося в призначений термін - 6 січня в клубі Mar-a-Lago Club в місті Палм-Біч неподалік від Майамі, американський штат Флоріда. Цей клуб належить другу Раффіна - такому ж мільярдерові, "власнику" конкурсу краси "Міс Всесвіт" Дональду Трампу. Останній до того ж ще й був свідком на весіллі, а подружкою нареченої - сестра Олександри. "Саша тепер дійсно заміжня жінка, — розповіла виданню колега Ніколаєнко, українська красуня Інна Цимбалюк. - На церемонію, що відбулася 6-го, літали наші спільні друзі. Я не була присутня на церемонії, але привітала молодят. Більше мені нічого невідомо".

За словами співробітниці клубу, на весілля було запрошено більше двохсот гостей. За словами самої Олександри Ніколаєнко, список гостей довелося значно урізувати - дуже вже довгим він виявився, тому приїхали тільки найближчі люди. Обряд пройшов в американо-українських традиціях. Спочатку був розпис, потім - урочиста вечеря. "Оскільки багато гостей вегетаріанці, то в меню, звичайно, було багато морепродуктів і овочів", - розповіли виданню в готелі. За інформацією джерела, організатори торжества замовили багато "російської горілки". Гості дотримували суворий дресс-код: чоловікам треба було з`явитися в смокінгах, леді - у вечірніх сукнях. Наречена була у вінчальній сукні від улюбленого дизайнера - американця Майкла Корса.

Ще до заміжжя в одному з інтерв`ю Олександра розповіла про те, як вони з Філом збираються провести медовий місяць. "Розглядаємо декілька варіантів. Друзі з різних країн запрошують нас до себе, всі хочуть влаштувати нам незабутню подорож. Але ми виберемо місце, де ще не були. Можливо, який-небудь острів. Є також багато країн, де я була, а Філ - ні. Він, наприклад, дуже хоче до Південної Африки або до Ефіопії. Може, полетимо туди. Тим більше там у нас є друзі", - поділилася красуня. Олександра налаштована оптимістично і навіть планує завести дітей разом з дідусем Раффіном, у якого вже є троє дорослих дітей.