Проректор Київської духовної академії заявив, що Порошенко і Аваков не допустять захоплення лаври

Про це повідомляє проректор Київської духовної академії Володимир Бурега в коментарі порталу «Православие и мир».

«У наслідку переговорів самооборона Майдану запевнила владику Антонія (керуючий справами УПЦ, - УНІАН), що ніякого захоплення лаври не буде. Петро Порошенко також дав гарантії, що захоплення не буде. Владика Антоній зміг зв'язатися по телефону і з Арсеном Аваковим. Аваков також гарантував, що не допустить захоплення лаври», - повідомляє Володимир Бурега.

Він пояснює, в суботу ввечері з'явилася інформація, що з Києво-Печерської лаври вивозять цінності.

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«І навіть, нібито, намагаються вивезти мощі преподобних печерських. Ці чутки швидко поширилися по Києву, і біля стін лаври з'явилися представники самооборони Майдану, які блокували всі виїзди з лаври і почали перевіряти всі виїжджаючі з лаври машини. Зрозуміло, що ніяких мощей і цінностей ні в кого в багажниках не знайшли. Але все ж в мережі почали лунати заклики не тільки блокувати в'їзди, але і захопити саму лавру», - зазначає проректор Київської духовної академії.

Він пояснює, що у лаври були молоді люди, які контролювали виходи з лаври. До них, щоб прояснити ситуацію, вийшов керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич), який живе на території обителі.

«Владика Антоній пояснив, що ніхто нічого з лаври не вивозить і що всі мощі, як і раніше спочивають у печерах. Слава Богу, йому вдалося заспокоїти народ і не допустити ескалації конфлікту. За останні пару днів я став по-особливому розуміти, що таке інформаційна війна. Такої кількості вкидань та інформаційних провокацій я не бачив ще ніколи. У ці непрості дні, перш ніж поширювати інформацію, її потрібно кілька разів перевіряти», - закликає Володимир Бурега.