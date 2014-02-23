Проректор Київської духовної академії заявив, що Порошенко і Аваков не допустять захоплення лаври

09:51, 23 лютого 2014
Разное
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Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков гарантував, що не допустить захоплення лаври.

Владими Бурега говорит, что захвала лавры не допустят

Про це повідомляє проректор Київської духовної академії Володимир Бурега в коментарі порталу «Православие и мир».

«У наслідку переговорів самооборона Майдану запевнила владику Антонія (керуючий справами УПЦ, - УНІАН), що ніякого захоплення лаври не буде. Петро Порошенко також дав гарантії, що захоплення не буде. Владика Антоній зміг зв'язатися по телефону і з Арсеном Аваковим. Аваков також гарантував, що не допустить захоплення лаври», - повідомляє Володимир Бурега.

Він пояснює, в суботу ввечері з'явилася інформація, що з Києво-Печерської лаври вивозять цінності.

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«І навіть, нібито, намагаються вивезти мощі преподобних печерських. Ці чутки швидко поширилися по Києву, і біля стін лаври з'явилися представники самооборони Майдану, які блокували всі виїзди з лаври і почали перевіряти всі виїжджаючі з лаври машини. Зрозуміло, що ніяких мощей і цінностей ні в кого в багажниках не знайшли. Але все ж в мережі почали лунати заклики не тільки блокувати в'їзди, але і захопити саму лавру», - зазначає проректор Київської духовної академії.

Він пояснює, що у лаври були молоді люди, які контролювали виходи з лаври. До них, щоб прояснити ситуацію, вийшов керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич), який живе на території обителі.

«Владика Антоній пояснив, що ніхто нічого з лаври не вивозить і що всі мощі, як і раніше спочивають у печерах. Слава Богу, йому вдалося заспокоїти народ і не допустити ескалації конфлікту. За останні пару днів я став по-особливому розуміти, що таке інформаційна війна. Такої кількості вкидань та інформаційних провокацій я не бачив ще ніколи. У ці непрості дні, перш ніж поширювати інформацію, її потрібно кілька разів перевіряти», - закликає Володимир Бурега.

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