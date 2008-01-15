Бізнесмен Саша з Києва відривався з Мартіною Хінгіс на швейцарському курорті

6 січня свої перші гастролі в Санкт-Мориці (гірськолижний курорт в Швейцарії) відкрив модний московський ресторан «Галерея». Для цього на тиждень був орендований зал в респектабельному Post Haus, збудованому знаменитим архітектором Норманном Фостером. Москвичі привезли своїх кухарів, щоб показати місцевим кулінарам, як треба готувати салат олів`є і оселедця під шубою... І, головне, захопили з Москви десятки кілограмів гречки і згущеного молока, яких у ситій Швейцарії вдень з вогнем не знайдеш. А ще до манірної Європи росіяни привезли демократичні манери. До ресторанів, куди слід приходити в смокінгу з метеликом або у вечірньому вбранні, росіяни вриваються мало не на санях - в джинсах і кросовках.

Сарафанне радіо привело в Post Haus велику тусовку, яблуку ніде було впасти. За один вечір був знищений триденний запас алкоголю, з`їдені кількасот пельменів і майже всі завезені продукти. Тричі приїздила поліція - мешканці сусідніх готелів дивувалися, навіщо вночі так голосно співати про якісь «шаланды, полные кефали». Серед гостей були помічені відомий московський ресторатор Олександр Соркін (співвласник модних GQ і «Веранди» в Жуковці), а також знаменита швейцарська тенісистка Мартіна Хінгіс із своїм другом, який представлявся як «бізнесмен Саша з Києва». Як потім з`ясувалося, це був президент федерації кінного спорту України Олександр Онищенко.

"Комсомольская правда"